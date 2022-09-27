Названы самые грибные места Подмосковья Самыми грибными местами Подмосковья названы Коломна и Ступино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми грибными местами Московской области являются Коломна и Ступино, сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма МО. Отмечается, что в других местах региона также можно собрать достойный урожай.

Самые популярные направления — Рузский городской округ, а также городские округа Коломна и Ступино. Но этим «грибная зона» не ограничивается: вы можете попытать удачу и собрать хороший урожай в других районах Московской области, — отметила пресс-служба.

По данным издания, по Ярославскому направлению железной дороги самыми грибными местами являются Абрамцево и Зеленоградская, по Казанскому направлению — Игнатьево, Бронницы, Луховицы и Егорьевск. По Ленинградскому направлению самыми популярными местами для грибников являются Покровка и Подрезково, по Киевскому — Рассудово, по Савеловскому — Икша.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области набирают популярность организованные выезды за грибами, так как в этом сезоне трудно собрать достойный урожай без помощи опытного грибника, сообщил организатор «грибного сафари» и участник Санкт-Петербургского микологического общества Антон Трофимов. Он рассказал, что уже пять лет организует грибные туры для любителей и профессионалов и с каждым годом такие экскурсии становятся все более востребованными.