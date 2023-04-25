Названы два города, где точно пройдут парады в честь 9 Мая Парад Победы 9 Мая состоится в Ростове-на-Дону и Новочеркасске

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, которые приводит ТАСС, в городах будут проходить мероприятия, связанные с почитанием ветеранов и возложением венков. Глава региона не исключил также и запуск салютов, однако указал, что традиционный концерт на Театральной площади в Ростове-на-Дону все же не состоится.

Парад Победы будет в Ростове, в Новочеркасске будет. Это традиционные места проведения наших парадов, но мы минимизируем количество крупных мероприятий. Традиционный концерт на Театральной площади в Ростове мы проводить не будем, — сообщил он.

Ранее стало известно, что Красная площадь в Москве будет полностью закрыта для посетителей на две недели. В период с 27 апреля по 10 мая прогуляться по главной площади страны будет невозможно из-за подготовки к празднованию Дня Победы.

9 мая традиционно проводится парад. В этом году он приурочен к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В мероприятии примут участие более 10 тысяч военнослужащих. Ожидается, что генеральная репетиция парада состоится 7 мая.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что парад Победы 9 Мая в Москве может пройти без пролета авиации. Один из источников канала заявил, что пилотов и технику не хотят отвлекать от выполнения боевых задач в зоне СВО, однако окончательное решение еще не принято.