Названо количество поврежденных в Ростове домов из-за атаки БПЛА

Предварительное количество поврежденных в центре Ростова-на-Дону домов составляет 11 зданий, сообщили ТАСС в администрации города. В настоящее время местные власти выясняют точную информацию по этому вопросу.

По предварительной информации, пострадали 11 домов различной этажности. Идет уточнение, — поделился собеседник агентства.

При этом глава города Александр Скрябин провел внеочередное заседание КЧС, посвященное ликвидации последствий происшествия в Ленинском районе. Инцидент произошел во вторник, 26 августа. В границах района, где пострадали дома, введен режим ЧС. По распоряжению властей организована работа оперштаба и комиссий для оценки ущерба. Специалисты будут обходить квартиры в домах, чтобы выяснить масштаб последствий атаки БПЛА.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Ростов-на-Дону беспилотниками, а местные жители услышали минимум три громких звука взрывов. После одного из них в центре города, по данным источника, начался пожар. При этом в Ростове-на-Дону была объявлена опасность БПЛА.