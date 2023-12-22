Названо число пострадавших сотрудников МЧС при атаке беспилотников на ДНР В Донецке пятеро пожарных пострадали при атаке БПЛА

Фото: t.me/mchs_official

Пятеро пожарных пострадали в результате атаки БПЛА в Кировском районе Донецка во время тушения возгорания, передает пресс-службе МЧС России. Все сотрудники ведомства были госпитализированы.

В Кировском районе загорелась хозяйственная постройка. Во время тушения спасатели МЧС России подверглись обстрелу с беспилотника. Пострадали пять сотрудников третьей пожарно-спасательной части города Донецка, — сообщили в пресс-службе.

22 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате уничтожения украинского беспилотника в подмосковном Подольске никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Представители пресс-службы российского оборонного ведомства подчеркнули, что все сбитые беспилотники обладали конструкцией по самолетному типу. В министерстве обвинили правительство Украины в попытке совершения террористической атаки.

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили 29 украинских беспилотников. Дроны противника уничтожили в населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик, а также на территории Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, ВС РФ ликвидировали четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.