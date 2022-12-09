Названа возможная причина пожара в ТЦ «Мега Химки» Причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» может быть поджог

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Крупный пожар в подмосковном торговом центре «Мега Химки» мог возникнуть в результате поджога, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Площадь возгорания к настоящему времени возросла с 7 до 18 тысяч квадратных метров.

Рассматриваются различные версии, включая технические — короткое замыкание в электросети. Также рассматривается преднамеренные действия, то есть поджог, — сказал собеседник агентства.

По сведениям Telegram-канала «Звезда», возможной причиной пожара может быть продукция в отделе лакокрасочных изделий.

ТЦ «Мега Химки» загорелся около шести часов утра. Первоначально площадь возгорания составляла 150 квадратных метров, но вскоре возросла более чем в 100 раз. Сообщалось также, что в здании произошел взрыв и обрушились конструкции. Пожару присвоен четвертый уровень сложности. МЧС планирует задействовать в тушении авиацию. О пострадавших не сообщается.