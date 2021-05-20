Раскрыта причина гибели московского прокурора

https://static.news.ru/photo/c9b35918-b965-11eb-8416-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Источник в правоохранительных органах раскрыл журналистам причину гибели заместителя прокурора Гагаринского района Москвы. Это был суицид, сообщает «МК».

20 мая зампрокурора Егор Заяц был найден под окнами многоэтажного дома на Новочерёмушкинской улице, где он проживал. В некоторых СМИ появилась информация о том, что он выжил при падении, но находится в тяжёлом состоянии. Позже это не подтвердилось.

На данный момент основная версия — суицид. По предварительным данным, обнаружена предсмертная записка, сообщает издание.

Подруга прокурора страдает онкологическим заболеванием, ей сделали операцию. 36-летний мужчина сильно переживал за её здоровье.

Ранее в подмосковном городе Чехове покончил жизнь самоубийством 45-летний инкассатор ВТБ. Инцидент произошёл во внутреннем дворе банка. Рядом с телом был найден служебный пистолет ИЖ-71. Мотивы инкассатора и обстоятельства происшествия выясняются.

В конце 2020 года в общежитии подмосковного города Мытищи нашли тело бывшего подполковника полиции. По словам его любовницы, он играл в «русскую рулетку».