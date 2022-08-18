Названа причина лесных пожаров в Рязанской области Власти назвали причиной лесных пожаров в Рязанской области сухую грозу

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Причиной лесных пожаров в Рязанской области стала сухая гроза, сообщили РИА Новости в правительстве региона. В кабмине отметили, что подобное природное явление возникает при высокой температуре и низкой влажности воздуха. В таком случае дождь не достигает земли, испаряясь в атмосфере, тем самым деревья и почва остаются сухими. При попадании молнии в дерево огонь быстро распространяется по лесу, а ветер раздувает пожар еще сильнее.

Сухая гроза стала причиной природных пожаров в Рязанской области, — говорится в сообщении.

Накануне жители нескольких районов Москвы пожаловались на сильный запах гари и смог. Позже стало известно, что причиной стали лесные пожары в Рязанской области. При этом возгораний на территории столицы не обнаружили. В МЧС подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле.

Врио министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец порекомендовал жителям меньше бывать на улице и завесить окна мокрыми простынями.

18 августа глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область, чтобы лично руководить работой по тушению лесных пожаров. Ранее по его распоряжению к очагам возгораний направили самолет-амфибию Бе-200, два самолета Ил-76, вертолет Ми-26 и три вертолета Ми-8.