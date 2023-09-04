Направлявшийся в Москву самолет резко сменил курс

Фото: Cергей Булкин/NEWS.ru

Самолет, следовавший рейсом Владивосток — Москва, совершил экстренную посадку в Красноярске, сообщает Telegram-канал Mash Kras. Экипаж борта принял решение резко сменить курс из-за плохого самочувствия пассажира. Лайнер должен был приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево, уточнил канал.

Человек, из-за которого самолет совершил экстренную посадку, остался в Красноярске. Он находится под наблюдением врачей. Лайнер тем временем продолжил путь к назначенному месту.

Ранее сообщалось, что самолет российской авиакомпании Azur Air, летевший из Пхукета в Москву, сел в Международном аэропорту Ташкента. По предварительной информации, причиной стало ухудшение самочувствие одного из пассажиров. Женщину госпитализировали в сопровождении другого пассажира того же рейса.

В Панаме тем временем пилот самолета авиакомпании Latam умер после того, как совершил экстренную посадку. Борт выполнял рейс Майами-Сантьяго. Во время полета пилот почувствовал недомогание. Медицинский персонал аэропорта вовремя оказал ему помощь, однако несмотря на это он скончался.

Авиакомпания причину смерти пилота не уточнила. Также известно, что до посадки он терял сознание.