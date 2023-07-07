Напавший с ножом на школьника рецидивист предстал перед судом В Новосибирске напавший на школьника рецидивист предстал перед судом

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В Новосибирске рецидивист Александр Железовский по прозвищу Сашка Пушкин, напавший с ножом на 10-летнего школьника, предстал перед судом. Его обвиняют в покушении на убийство, но сам мужчина утверждает, что совершал только разбой и хотел заполучить мобильный телефон ребенка. Мать пострадавшего в разговоре с KP.RU отметила, что с показаниями 40-летнего рецидивиста не согласна: если бы он просто хотел отобрать гаджет у мальчика, то не стал бы замахиваться на него ножом.

Он хватанул ребенка, уронил его, ножом замахнулся и хотел воткнуть. Но это же покушение — сразу понятно! Если ты хочешь что-то украсть, ты озвучиваешь, отдай мне телефон, либо шаришь по карманам, — рассказывает женщина.

По данным следствия, 7 апреля мужчина на территории общеобразовательный школы в Октябрьском районе совершил нападение на мальчика: он приставил к его горлу нож, когда тот с одноклассниками возвращался домой после уроков. Ребенок, который в свободное от учебы время занимается армейским боем, оказал активное сопротивление. Благодаря этому довести умысел на убийство до конца рецидивисту не удалось.

Мать пострадавшего отметила, что из-за произошедшего ребенок вынужден посещать психолога: он стал бояться взрослых мужчин и темноты, а также часто вспоминает случившееся. Женщина рассказала, что хотела бы строгого приговора для обвиняемого ради безопасности окружающих, в том числе своего ребенка и других детей.

Подозреваемого обвиняют в разбойном нападении и покушении на убийство. Если вину по обоим эпизодам докажут, ему действительно грозит серьезный срок. На первом процессе подсудимый вел себя нагло и даже угрожал журналистам, когда конвой вел его по коридору. Отмечается, что большую часть жизни 40-летний мужчина провел в тюрьме за разбойные нападения. Кроме того, четыре раза к уголовной ответственности его привлекали за неуважение к суду.

Региональное управление СК ранее сообщило, что несовершеннолетние попытались зарезать подростка на берегу реки Ини в Новосибирской области. По данным следствия, двое юношей избили 15-летнего знакомого и нанесли ему более 70 ударов ножом. Мать мальчика 6 июля рассказала, что пострадавший пришел в себя.