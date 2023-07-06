Стало известно о состоянии изрезанного сверстниками сибирского подростка Мать изрезанного под Новосибирском подростка рассказала об улучшении его состояния

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Получивший более 70 ножевых ранений от сверстников подросток в селе Плотниково Новосибирской области пришел в себя, пишет «360». Мать мальчика подтвердила изданию, что его состояние улучшилось. При этом женщина не стала комментировать обстоятельства происшествия, сославшись на то, что идет расследование.

Все хорошо, ему уже лучше, — рассказала женщина.

Как пишет издание, подросток вышел из комы и раскрыл свою версию инцидента, случившегося в ночь с 29 на 30 июня на берегу реки Ини. По его словам, все произошло из-за долга: он дал деньги одному из приятелей, а тот не захотел их возвращать и набросился на него еще с одним другом. Они распылили в 15-летнего потерпевшего перцовый баллончик, а затем нанесли десятки ударов ножом и камнем. Кроме того, парни попытались отрезать ему нос.

Обвиняемым 14 и 15 лет. Одного из нападавших отправили под домашний арест, второго — в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное группой лиц. При этом соседи подростков уверяют, что все трое дружили и известие о жестокой расправе стало для всех шокирующим.

Ранее отец пострадавшего рассказал, что мальчик изначально пытался скрыть, кто именно на него напал, и говорил, что покушение совершили неизвестные.