Получивший более 70 ранений школьник отказался сдавать нападавших Отец пострадавшего под Новосибирском рассказал, что подросток дружил с одним из подозреваемых

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подросток, которому сверстники нанесли более 70 ножевых ранений на берегу реки Ини в Новосибирской области, дружил с одним из подозреваемых, рассказал отец пострадавшего. В разговоре с KP.RU он отметил, что мальчик пытался скрыть, кто именно на него напал. По словам собеседника издания, подросток сначала говорил, что на него совершили покушение неизвестные.

Он же до сих пор не сознается, говорил сначала, что трое неизвестных напали и все. <...> Его резали ото лба до носа, весь затылок, шея, щеки обе проткнуты, обе руки сломаны. А он их покрывает, — отметил отец.

По его словам, о том, что случилось с сыном, стало известно только под утро. Мужчина уточнил, что подросток ушел из дома ночью, когда все уже спали. С утра к родителям приехал полицейский и показал фотографии пострадавшего. После этого родители отправились в больницу, где провели несколько часов, прежде чем смогли узнать о состоянии сына.

Отец отметил, что подросток не стал рассказывать, зачем пошел встречаться с напавшими на него ночью. Мужчина подчеркивает, что один из подозреваемых часто бывал у них дома и учился вместе с сыном. Родители нападавших не пытались связаться с семьей пострадавшего, добавил мужчина.

Я даже не имею представления, из-за чего так можно издеваться над человеком. Какие он должен сделать действия, что его так конкретно убивали, резали и все остальное. Хорошо, что вообще выжил, — заключил отец пострадавшего.

Региональное управление СК ранее сообщило, что несовершеннолетние попытались зарезать подростка на берегу реки Ини в Новосибирской области. По данным следствия, двое юношей избили 15-летнего знакомого и нанесли ему несколько ударов ножом. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.