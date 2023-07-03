Подростки пытались зарезать сверстника на берегу реки под Новосибирском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несовершеннолетние пытались зарезать подростка на берегу реки Иня в Новосибирской области, сообщает региональное управление СК. По данным следствия, двое юношей избили своего 15-летнего знакомого и нанесли ему несколько ударов ножом. Потерпевшему позже была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения. Двум подозреваемым предъявлено обвинение в покушении на убийство.

В ночное время 29 июня 2023 года несовершеннолетние обвиняемые встретились с 15-летним потерпевшим на берегу реки Иня в Новосибирском районе, где между ними произошел конфликт. В ходе ссоры юноши жестоко избили подростка, сначала распылив перцовый баллончик, а затем взяв нож, нанесли потерпевшему множественные удары в область жизненно-важных органов, — указано в сообщении ведомства.

Пьяный мужчина в поезде, следовавшем из Барнаула в Адлер, нанес множественные ножевые ранения двум своим приятелям, с которыми ехал в купе. Очевидица произошедшего рассказала, что пассажиры пытались остановить мужчину, но тот пытался добить своих попутчиков.

Нападавшего задержала полиция. Источник «Известий» сообщил, что мужчина при этом кричал, что спас всех пассажиров поезда, и утверждал, что один из пострадавших планировал осуществить теракт.