Напавший на школу в Ижевске стоял на учете в психдиспансере

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Напавший на № 88 школу в Ижевске стрелок стоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, преступник мог придерживаться нацисткой идеологии.

Находился на учете в психоневрологическом диспансере. Есть предположения, что он придерживался нацистской идеологии, поскольку был в майке с нацистской символикой, балаклаве, — сказал глава Удмуртии.

В настоящее время полицейские проводят следственные мероприятия по месту жительства стрелка.

Глава региона добавил, что в результате стрельбы погибли 13 человек, из которых девять — дети. Еще 23 были ранены, из них 20 — школьники.

Ранее СК установил личность преступника. Им оказался 34-летний Артем Казанцев, выпускник этого учебного заведения. Следователи в настоящее время проводят проверку на предмет приверженности Казанцева неофашистским взглядам и нацистской идеологии.

Утром 26 сентября в правоохранительные органы поступил звонок о стрельбе в школе в Ижевске. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. В результате атаки на учебное заведение погибли 13 человек. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством.

Глава Удмуртии объявил траур по погибшим в ижевской школе № 88 с 26 по 29 сентября. По его словам, по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам и близким погибших и пострадавших.

После стрельбы в Удмуртии глава Чувашии Олег Николаев принял решение усилить пропускной режим в школах. Он выразил надежду, что к этому процессу подключатся МВД и Росгвардия.