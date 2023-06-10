Напавший на мальчика-инвалида краснодарец проведет лето в СИЗО Kub Mash: жителя Краснодара арестовали на два месяца за нападение на ребенка-инвалида

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Краснодара, напавшего на слабослышащего мальчика на детской площадке, арестовали на два месяца, сообщил Telegram-канал Kub Mash. 40-летний мужчина ударил девятилетнего ребенка-инвалида за то, что во время игры тот случайно толкнул его сына. Ребенку удалось избежать серьезных травм благодаря слуховому аппарату.

Краснодарцу предстоит провести остаток лета в СИЗО. В отношении мужчины завели уголовное дело, обидчику ребенка-инвалида предъявлено обвинение в хулиганстве.

Инцидент произошел 7 июня, мужчина напал на мальчика и ударил его в область головы, от удара ребенок упал на землю, впоследствии его доставили в больницу. Материалы проверки были переданы из полиции в следственный отдел СК.

Женщина, на глазах у которого обвиняемый ударил мальчика, рассказала, что взрослый начал проявлять агрессию без какой-либо причины. По словам очевидицы, когда она гуляла с детьми, то увидела, как мужчина просто подлетел и со всей силы ударил ребенка, у которого вылетел слуховой аппарат, после этого горожанин еще долго ходил вокруг и матерился. Момент нападения на ребенка попал на видео с камер наблюдения.