«Наносил детям побои»: отцу-истязателю вынесли приговор Отца-истязателя из Новгородской области приговорили к заключению

Фото: stadtratte via www.imago-images./www.imago-images.de/Global Look Press

Многодетный отец из Малой Вишеры в Новгородской области систематически избивал своих троих детей, ставил их голыми ногами на крупу, несколько лет причинял им физические и психические страдания, за что его приговорили к трем годам лишения свободы. Мать допускала насилие в отношении детей, пренебрегала их потребностями в пище и лечении, поэтому по решению суда ее отправили на исправительные работы, пишет «МК-Новгород» со ссылкой на Следственное управление СКР в регионе.

По версии следствия, отец троих несовершеннолетних детей, проживавший в городе Малая Вишера, систематически наносил им побои, рассыпал рисовую крупу на полу, в грубой форме заставляя сесть на нее оголенными коленями, выливал ледяную воду на голову, причинял им физические и психические страдания, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что мужчину и женщину лишили родительских прав, а двое младших детей, которые годами терпели жестокое обращение, находятся в приюте. Старшего ребенка забрали к себе родственники семьи.

Два ребёнка — 12 и 14 лет — ранее пожаловались на то, что сожитель их матери морил их голодом, поливал кипятком и прижигал сигаретой. Жительница Солнечногорска Московской области Татьяна отказалась верить в то, что ее молодой человек три года издевался над её детьми. По предварительным данным, мужчина издевался над ними с конца 2019-го по июнь 2022 года.