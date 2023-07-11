Налет российского «Аллигатора» на бронетехнику ВСУ сняли на видео МО РФ показало на видео уничтожение бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: МО РФ

Экипаж российского вертолета Ка-52 «Аллигатор» нанес удар по бронетехнике ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Как уточняется, бой развернулся на Южно-Донецком направлении.

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 уничтожил боевую бронированную машину ВСУ управляемой ракетой, — рассказали в министерстве.

На опубликованной видеозаписи можно увидеть момент запуска боеприпаса и последующий взрыв в результате прямого попадания. Потери ВСУ в ведомстве не сообщили.

Ранее в министерстве сообщали, что ВСУ предприняли серию неудачных попыток наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Подразделения Вооруженных сил России успешно отразили удары в районе девяти населенных пунктов. Как следствие, противник понес существенные потери в живой силе и технике.

В частности, уничтожено порядка 250 украинских бойцов, четыре бронемашины, включая танк, шесть военных автомобилей и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Кроме того, на передовых позициях ВСУ выведена из строя американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.