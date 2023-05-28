Над Мариуполем сбили украинскую ракету

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Система противовоздушной обороны отработала в небе над Мариуполем вечером 28 мая, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР. В результате была сбита украинская ракета.

Над Мариуполем отработала система ПВО, сбита ракета противника. Активно работает ПВО и над Волновахой, — заявил собеседник агентства.

Ранее белгородский губернатор сообщил, что город Шебекино попал под многочисленный артиллерийский обстрел. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате атаки повреждения получили девять жилых домов, несколько магазинов и сарай. В городе сгорел гараж вместе с автомобилем. Также под обстрел попала линия электропередачи. На месте работают экстренные бригады.

На прошлой неделе глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли город Бердянск в Запорожской области, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow. По его словам, атака была успешно отбита системами ПВО, жители города не пострадали. Он уточнил, что шесть ракет были перехвачены, а седьмая упала на окраине Бердянска.

Ранее писали, что власти США убеждены в причастности украинских спецслужб к майской атаке беспилотников на Кремль. Изначально Вашингтон предполагал, что атака была «операцией под ложным флагом», проведенной Москвой, однако позже были перехвачены разговоры российских функционеров, которые высказали удивление и указывали на Украину.