Над Энергодаром сбит беспилотник ВСУ с американской взрывчаткой

Фото: nashenergodar/t.me

Российские военные уничтожили в районе Энергодара украинский беспилотник с взрывчатым веществом, поставленным из США, сообщил РИА Новости представитель силовых структур. По его словам, дрон был оснащен пятью пластинами С4 по 540 граммов (723 грамма в тротиловом эквиваленте), с магнитными креплениями, пятью детонаторами — инициаторами взрыва и пятью комплектами радиопередатчиков для производства взрыва.

Сегодня в районе города Энергодара подразделениями ВС РФ был зафиксирован и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника, оснащенный контейнером для доставки пластин взрывчатого вещества С4, поставленными на Украину из США, — сказал собеседник агентства.

Сотрудник силовых структур подчеркнул, что боезаряда беспилотника не хватило бы для уничтожения тяжелой техники и предположил, что начиненный взрывчаткой дрон предназначался против «незащищенных гражданских лиц».

Ранее в небе над Энергодаром был уничтожен беспилотник Quantix Recon, произведенный американской компанией AeroVironment. ВСУ использовали его для разведки и последующей подготовки к диверсиям.