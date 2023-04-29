ВС России сбили американский дрон-разведчик вблизи Энергодара Минобороны: ВС России сбили дрон ВСУ американского производства Quantix Recon под Энергодаром

Фото: altoy.com.tr

Quantix Recon

Военнослужащие российской армии сбили на Запорожском направлении беспилотник производства США, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ. Полет дрона засекли в зоне ответственности российских военных. Сбитым беспилотником оказался Quantix Recon, производимый компанией AeroVironment. ВСУ используют его для разведки и последующей подготовки к диверсиям, пояснил источник.

В районе Энергодара был сбит американский беспилотник, использующийся ВСУ для ведения разведки и подготовки к осуществлению диверсионных операций. <...> Было выявлено, что он (дрон. — NEWS.ru) осуществляет автоматизированный сбор данных и способен вести разведку местности без непосредственного вмешательства оператора, — сказал он.

В конце марта представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие впервые сбили управляемый реактивный снаряд с двигателем GLSDB в зоне проведения военной операции на Украине. Кроме этого, в зоне СВО было перехвачено 18 снарядов от РСЗО HIMARS.