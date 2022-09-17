ПВО отразила атаку ВСУ на Белгород

Фото: vk.com/incident_crimea/Global Look Press

В Белгороде система противовоздушной обороны отразила атаку ВСУ, сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны». Информацию подтвердили в оперативном штабе Белгородской области и призвали местных жителей сохранять спокойствие.

Над областью работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, системы ПВО уничтожили не менее восьми целей. Сообщается, что удар наносился со стороны Волчанска, уточняется в сообщении.

Ранее утром губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что украинские военные обстреляли село Красный Хутор. По его словам, в результате атаки пострадала по меньшей мере одна местная жительница, также повреждены три домовладения.

16 сентября Гладков сообщил, что город Валуйки обстреляли ночью со стороны ВСУ. По информации губернатора, загорелись восемь частных жилых домов и три машины. Один человек погиб, двое пострадали. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что знает о фактах обстрела российских территорий, граничащих с Украиной. По его словам, Россия старается отвечать сдержанно, однако это будет продолжаться «до поры до времени».