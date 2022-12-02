Нацпарк «Земля леопарда» показал играющего в кинооператора котенка

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

Национальный парк «Земля леопарда» опубликовал забавное видео, на котором спасенный котенок леопарда Leo 260М с любопытством изучает профессиональную камеру. Технику в защитном боксе недавно установили в вольере, чтобы наблюдать за хищником.

В итоге камерой очень заинтересовался котенок. Съемка сделана в ночное время. На кадрах Leo 260M запрыгивает на дерево, трогает камеру лапой и даже заглядывает в объектив, словно проверяя, что находится в фокусе.

Котёнок дальневосточного леопарда Leo 260M, проходящий реабилитацию в вольере, провёл тест профессиональной камеры... Выяснилось, что Leo 260M оказался прирождённым кинооператором, — говорится в подписи к ролику.

Весь процесс изучения нового предмета запечатлела фотоловушка. Как настоящий кинооператор, отмечают сотрудники дирекции заповедников, котенок леопарда сначала прыгнул на дерево, чтобы «проверить» крепления — «ведь каждый оператор знает, что успех съёмки может зависит от прочности креплений». А затем начинающий «кинематографист» осмотрел камеру сзади, словно проверял композицию кадра через видоискатель.

Котенок леопарда сейчас проходит реабилитацию, его — истощенного и больного — подобрали этим летом, затем вылечили и отправили на реабилитацию. Сейчас малыш обживается в новом вольере, он активно охотится на кроликов и уже успел утроить свой вес.

Ранее национальный парк «Земля леопарда» опубликовал видео со спасенным котенком пятнистого хищника, который осваивает зимнюю «квартиру». На кадрах видно, как котенок выходит из уютного домика, переминается с лапы на лапу и не спешит наступать на припорошенную снегом землю.