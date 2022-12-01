Нацпарк «Земля леопарда» показал спасенного котенка в зимней «квартире»

Фото: Zhang Yudong/XinHua/Global Look Press

Национальный парк «Земля леопарда» опубликовал в своем Telegram-канале видео со спасенным котенком пятнистого хищника, которому присвоено имя Leo 260M. Леопарда недавно перевезли в новый вольер в Центре реабилитации в Алексеевке Приморского края.

Зверь осваивает новую зимнюю «квартиру» — небольшой домик, выстланный мягкой сухой травой, которая больше напоминает логово хищника в лесу. На кадрах видно, как котенок выходит из уютного домика, переминается с лапы на лапу и не спешит наступать на припорошенную снегом землю. Вид у котенка леопарда совершенно безмятежный и, похоже, очень довольный.

Никакие снегопады не страшны спасенному котенку леопарда Leo 260M! Ведь в новом вольере в Центре реабилитации у него есть особенное укрытие... Как пещера в лесу — логово леопарда! Еще и с мягкой сухой травой, — говорится в сообщении дирекции заповедников.

По сообщению специалистов, у котенка все в порядке. Сейчас ему восемь месяцев, он активно охотится на кроликов и за четыре месяца утроил свой вес до 17 кг. Также в рацион маленького леопарда входит оленина, питание ему приобретается за счет пожертвований. Сейчас котенок проходит реабилитацию, его восстановление и процесс подготовки к возвращению в дикую природу идут полным ходом.

Ранее сообщалось, что в иркутском зоопарке собака приютила детеныша леопарда. Котенок попал в зверинец по обмену и уже был отлучен от груди, однако сосательный рефлекс у него еще сохранился и он нуждался в материнской заботе. Приемная мать приняла котенка, а ее щенки стали ему братьями.