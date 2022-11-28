В иркутском зоопарке собака заменила мать детенышу леопарда

Фото: imago stock&people/Global Look Press

В иркутском зоопарке собака приютила детеныша леопарда. Котенок попал в зверинец по обмену и уже был отлучен от груди, однако сосательный рефлекс у него еще сохранился и он нуждался в материнской заботе. Как рассказала «360» сотрудница Иркутской зоогалереи, леопарды сосут грудь даже после того, как начинают есть мясо, это действует на них успокаивающе.

Малыша решили подсадить к кормящей собаке породы сиба-ину. Приемная мать приняла котенка, а ее щенки стали ему братьями. Специально для маленького леопарда пару щенков сняли с продажи и оставили ему для компании.

Они сдружились. Мы специально оставили ему двух щенят. Сняли их с продажи, чтобы он с ними рос, потому что одному крайне некомфортно, — рассказала сотрудница.

В настоящее время детеныш уже не чувствует одиночества, однако у него обнаружились проблемы со здоровьем — из-за врожденного порока он ослеп на один глаз. Специалисты пытаются помочь ему компенсировать эту проблему и сделать так, чтобы у хищника не нарушилась координация.

Ранее национальный парк «Земля леопардов» опубликовал уникальное видео охоты спасенного котенка леопарда Leo 260M на мышь. Момент азартной игры попал на камеру фотоловушки.