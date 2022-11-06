Нацпарк «Земля леопарда» показал охоту спасенного котенка Leo на мышь

Фото: leopard-land.ru

Национальный парк «Земля леопардов» опубликовал уникальное видео охоты котенка леопарда на мышь. Момент азартной игры попал на камеру фотоловушки.

На кадрах видно, как котенок, который носит официальное имя Leo 260M, сначала с удовольствием чешется о сук, застрявший между деревьями. а затем чует мышь и бросается за ней в погоню. До этого котенок уже освоил охоту на кроликов и неплохо осваивается в естественной среде обитания.

Мелкие грызуны для леопарда — объект игры и также питания: в дикой природе пятнистые кошки периодически лакомятся мышами, если рядом нет добычи покрупнее, — говорится в сообщении национального парка.

Котенка дальневосточного леопарда обнаружили этим летом. Малыш был истощен и болен. Специалисты предположили. что он отбился от матери. Погибающего котенка вылечили и отправили на реабилитацию в заповедник.

Специалисты надеются, что, повзрослев, леопард Leo 260M сможет вернуться в дикую природу, однако для этого ему необходимо пройти курс реабилитации. В первую очередь такой курс предполагает оттачивание охотничьих навыков, — говорится в сообщении дирекции заповедников.

Помочь котенку восстановиться может любой желающий, отмечается в сообщении. Речь идет о пожертвованиях в пользу редчайших животных на планете.

Ранее национальный парк «Земля леопарда» в Приморье опубликовал фото леопардессы Корицы, которую назвала так куратор зверя — Международная лингвистическая школа. «Дама» гуляет грациозной походкой, вальяжно лежит под деревом и даже наводит красоту, вылизывая шерстку.