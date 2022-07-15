На ж/д станции под Брянском обнаружили похожий на взрывчатку предмет На ж/д станции в Брянской области остановили движение из-за обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство

Фото: ждвокзалы.рф

На железнодорожной станции Песчаники-Унеча в Брянской области остановили движение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что причиной перекрытия железнодорожного сообщения стало обнаружение предмета, похожего на взрывчатку. На месте работают оперативные службы.

Сегодня в 19:05 в Унечском районе Брянской области на 142 км железной дороги, в районе станции Песчаники-Унеча, на мосту обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. На станции незамедлительно было остановлено движение локомотива, двух пассажирских составов, — сообщил Богомаз.

Ранее глава Брянской области заявил об артобстреле села Некислицы Севского района, произведенном с территории Украины. По его словам, жертв и пострадавших нет.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело по факту обстрела вооруженными формированиями Украины территории Брянской области. По данным следственных органов, ВСУ 15 июля обстреляли территорию Севского района. В результате было повреждено недействующее здание таможенного поста и объекты гражданской инфраструктуры.