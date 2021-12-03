На Земле Франца-Иосифа растаял полуостров

На архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева. Обнаружившие это сотрудники национального парка «Русская Арктика» пришли к выводу, что он состоял из ледника, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора организации Александра Кирилова.

Наблюдения позволили сделать вывод, что мыс полностью был ледником, оставшаяся от него часть сейчас представляет собой кусок ледника, который стоит на отмели, — заявил он.

Кирилов добавил, что сделанное открытие требует внимания гидрографического управления и внесения изменений в лоции. Прежняя карта острова Ева-Лив, к которому относился растаявший полуостров, была составлена в середине прошлого века. Теперь она устарела.

Отмечается, что достоверным доказательством изменения береговой линии является фото- и видеосъёмка с квадрокоптера, которую сделала сотрудница Центра морских исследований МГУ Александра Барымова.

Какой формы он (остров Ева-Лив. — NEWS.ru) станет в будущем, неизвестно, — сообщили в нацпарке.

Ранее международная группа экспертов по климату сообщила, что до 2050 года Арктика как минимум один раз летом окажется полностью свободной ото льда в связи с нарастающим темпом глобального потепления. В результате глобального потепления при освоении Арктики Россия благодаря своему уникальному географическому положению получит явное преимущество.