В США рассказали, как изменения климата пойдут на пользу России

В результате глобального потепления при освоении Арктики Россия благодаря своему уникальному географическому положению получит явное преимущество. Такое мнение высказал климатический специалист Калеб Ларсон на страницах издания The National Interest.

По мнению эксперта, приближающееся глобальное потепление сыграет на руку Москве, поскольку северные морские пути начнут освобождаться ото льда, что сделает навигацию российского флота более удобной.

Кроме того, РФ станут доступны скрытые на удалённых северных территориях минеральные ресурсы. Сейчас их добыча затруднена в связи с тяжёлыми погодными условиями, однако при изменении температуры окружающей среды изменится и общая ситуация.

Эксперт полагает, что со временем «аппетит» РФ в Арктике будет лишь расти и США должны учитывать данный фактор.

Международная группа экспертов по климату сообщила, что до 2050 года Арктика как минимум один раз летом окажется полностью свободной ото льда в связи с нарастающим темпом глобального потепления.

Ранее в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщили, что жители арктической территории России с 1 августа могут поучаствовать в программе «Арктический гектар» и бесплатно получить землю для личного использования или ведения бизнеса.