На Ямале три человека погибли, отравившись жидкостью с запахом спирта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека найдены мертвыми в жилом доме на территории фактории «Тамбей» в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщается на сайте регионального Следственного комитета. По версии следствия, смерть наступила в результате отравления технической жидкостью с запахом спирта.

Отмечается, что были найдены тела двух женщин и мужчины, еще один человек госпитализирован с признаками отравления.

При осмотре места происшествия обнаружена канистра с остатками технической жидкости. Предварительно установлено, что погибшие граждане накануне происшествия, проникнув на склад фактории, взяли канистру с технической жидкостью с запахом спиртного и употребили ее, — говорится в сообщении.

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