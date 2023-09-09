На водителя тягача завели дело после смертельного ДТП на въезде в Карелию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После смертельного ДТП с участием большегруза и трех легковых автомобилей на трассе А-121 «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело, сообщили в Telegram-канале регионального главка МВД. Водителю грузовика вменили статью о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель двух человек.

Полицейским следствием в отношении водителя тягача возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — говорится в сообщении.

По данным МВД, утром 9 сентября 31-летний водитель тягача Skania c самосвальным полуприцепом Kassbohrer Basic двигался по трассе в сторону Сортавалы и совершил наезд на попутно ехавшие Lada Niva и Lada Vesta, после чего последняя влетела в Dodge Caravan, затем большегруз и две отечественные легковушки загорелись. В результате аварии водитель и пассажир Lada Niva скончались на месте.

Ранее прокуратура опубликовала фотографии с места ДТП. По данным ведомства, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с четырьмя машинами, стоящими на КПП на въезде в Карелию.