На Урале силовики устроили облаву в Цыганском поселке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов устроили массовую облаву на нарушителей общественного порядка в Цыганском поселке. Публицист Сергей Колясников в колонке для «Царьграда» напомнил, что в России есть преступные сообщества, созданные по национальному признаку. По словам очевидцев, в задержании принимали участие сотрудники ГИБДД, бойцы ОМОН и Росгвардии.

По информации свидетелей, силовики устроили облаву, как предполагается, после нападения на сотрудников ГИБДД.

Это определённые анклавы с криминогенной обстановкой. Несмотря на то что повсюду звучит, что у преступности нет национальности, мы знаем, что у нас есть собранные по национальному признаку преступные сообщества. Причём у каждого из них свои «профильные виды деятельности», — отметил Колясников.

Он считает, что проведенный рейд можно назвать обычным средством борьбы с организованной преступностью. Вместе с этим публицист предположил, что цыганские анклавы либо сменили свой род деятельности, либо потеряли свой авторитет в криминальной сфере. Колясников считает, что такое «затишье» обусловлено тем, что основная наркотороговля сейчас ведется в Сети при помощи «закладчиков».

Ранее в Туве задержали 15 сторонников движения АУЕ («Арестантское уголовное единство» — организация признана в России экстремистской, деятельность запрещена), вербовавших подростков в криминальные круги. Сотрудники спецслужб установили, что эти 15 человек оказались зэками, совершившими «тяжкие и особо тяжкие преступления» на территории республики.