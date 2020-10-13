На Урале ФСБ задержала высокопоставленного сотрудника ГИБДД

https://static.news.ru/photo/eab94d8c-0d5a-11eb-9d25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Schroedter/www.imago-images.de/Global Look Press

ФСБ задержала несколько сотрудников ГИБДД Нижнего Тагила, в том числе начальника отдела полковника Анатолия Чернова. Об этом сообщает главное управлении МВД РФ по Свердловской области.

Сегодня утром, примерно час назад, прошли в рабочий кабинет, надели наручники и вывели, — цитирует Znak.com источника в правоохранительных органах.

Источник также добавил, что Чернов, предположительно, помог закрыть дело сына влиятельного тагильского чиновника, который попался за пьяное вождение. Кроме того, он отметил, что полковник замешан в ещё нескольких эпизодах злоупотребления должностными полномочиями.

В пресс-службе главка МВД подтвердили факт задержания и рассказали о начале служебной проверки. В ведомстве пообещали жёсткую реакцию, если обвинения в адрес Чернова подтвердятся.

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