Полиция заинтересовалась блогером из-за видео с ребенком за рулем

Уральская блогерша Александра Коршунова опубликовала в социальных сетях видео, на котором ее маленький сын управляет автомобилем. В отделении пропаганды БДД ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что девушкой заинтересовалась полиция из-за несоблюдения правил перевозки детей в машине, пишет «360».

По данному факту проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает, что ребенок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве вне зависимости от локации или длины маршрута, — заявили в ведомстве.

На видеоролике видно, как маленький мальчик широко улыбается, переключает музыку и даже крутит руль. Коршунова написала, что ребенок остался в восторге от роли водителя. По словам сотрудников правоохранительных органов, держать ребенка на коленях в автомобиле крайне опасно, так как при резких маневрах или ДТП он может серьезно пострадать.

Ранее ассоциация блогеров и агентств России начала работу над созданием черных списков участников этой сферы, заявил сооснователь ассоциации Максим Перлин. По его словам, такие регистры были внутри рынка, у каждого менеджера или агентства, однако теперь перечни решили объединить.