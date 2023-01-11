На трассе в Краснодарском крае произошла смертельная авария При столкновении самосвала и автобуса под Армавиром погиб водитель

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В результате аварии с участием самосвала и автобуса в Краснодарском крае пострадали семь человек, сообщает Kub Mash. По данным Telegram-канала, водитель автобуса скончался на месте, остальные шестеро пострадавших были госпитализированы. На месте работают оперативники.

По данным канала, виновником аварии выступил водитель КамАЗа: он на скорости проехал на красный свет, не пропустив вперед маршрутный автобус ПАЗ.

Ранее стало известно, что в Молжаниновском районе столицы на Синявинской улице произошло ДТП с участием каршеринга. Водитель арендованной машины на большой скорости влетел в парковку, где задел несколько автомобилей. По словам очевидцев, человек за рулем каршеринга находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге он повредил шесть машин, включая арендованную — у автомобилей разбиты фары и бамперы.

Другое ДТП произошло на 10-м километре трассы Давлеканово — Толбазы в Давлекановском районе в Башкирии. В результате столкновения встречных Lada Priora и Renault Symbol погибли два человека. Очевидцы рассказали, что водитель Lada Priora решил совершить обгон в запрещенном месте, в результате чего произошло столкновение.