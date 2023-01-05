В результате ДТП в Башкирии погибли два человека

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В результате ДТП в Башкирии погибли два человека, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по республике. На 10-м километре трассы Давлеканово — Толбазы в Давлекановском районе республики столкнулись встречные Lada Priora и Renault Symbol. Очевидцы рассказали, что водитель Lada Priora решил совершить обгон в запрещенном месте, в результате чего произошло столкновение.

Подробности ДТП уточняются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве не уточнили, пострадали ли другие участники движения в результате ДТП.

До этого семь человек, в том числе пятеро детей, пострадали в результате ДТП на трассе в Пермском крае. Авария произошла в Добрянском районе недалеко от деревни Грязнуха. Всего в автомобилях находились девять человек.

Сегодня утром стало известно, что в Кингисеппском районе Ленинградской области области снегоуборочная машина сбила мужчину, после чего на него наехали еще три легковых автомобиля. Мужчина в возрасте 35–40 лет скончался на месте, его личность устанавливается.