Авария с участием каршеринга в Москве попала на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Молжаниновском районе Москвы на Синявинской улице произошло ДТП с участием каршеринга, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Водитель арендованной машины на большой скорости врезался в парковку.

Канал сообщает, что по словам очевидцев, человек за рулем каршеринга находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге он по повредил шесть машин, включая арендованную — у автомобилей разбиты фары, треснул пластик и разбиты бамперы.

Ранее на десятом километре внешней стороны МКАД пассажирский автобус скатился в кювет. В результате происшествия пострадала одна женщина, ее доставили в больницу.

Другое ДТП произошло на 10-м километре трассы Давлеканово — Толбазы в Давлекановском районе в Башкирии. В результате столкновения встречных Lada Priora и Renault Symbol погибли два человека. Очевидцы рассказали, что водитель Lada Priora решил совершить обгон в запрещенном месте, в результате чего произошло столкновение.