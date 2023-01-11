В МВД раскрыли детали аварии с автобусом на МКАД МВД: в аварии с автобусом на МКАД пострадала одна женщина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На десятом километре внешней стороны МКАД пассажирский автобус скатился в кювет, рассказали NEWS.ru в пресс-службе МВД России по Москве. По словам представителей ведомства, в результате происшествия пострадала одна женщина. Пассажирку доставили в больницу.

В 13:22 на десятом километре внешней стороны МКАД пассажирский автобус скатился в кювет. По предварительным данным, пострадала женщина-пассажир, с ушибами и ссадинами ее доставили в медучреждение, — сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве добавили, что в настоящее время сотрудники ДПС устанавливают причины и все обстоятельства инцидента.

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