Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с микроавтобусом в Чувашии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чувашии в ДТП с микроавтобусом Ford Transit и автомобилем Kia Rio погибла пассажирка легковушки, сообщает МВД МЕДИА. Уточняется, что всего в результате аварии пострадали десять человек, из которых трое дети.

5 января в 10 часов 17 минут в Чебоксарском районе на автодороге между поселком Ишлеи и деревней Чиганары произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись автомобиль Kia Rio и рейсовый автобус Ford Transit, следовавший из села Красноармейское в Чебоксары, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы. Сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашской Республике выясняют обстоятельства произошедшего. Точное количество пострадавших уточняется.

Ранее семь человек, в том числе пятеро детей, пострадали в результате ДТП на трассе в Пермском крае. Авария произошла в Добрянском районе недалеко от деревни Грязнуха. Всего в автомобилях находились девять человек.

Сегодня утром стало известно, что Кингисеппском районе Ленинградской области области снегоуборочная машина сбила мужчину, после чего на него наехали еще три легковых автомобиля. Мужчина в возрасте около 35–40 лет скончался на месте, его личность устанавливается.