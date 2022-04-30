На Сахалине ликвидировали пожар на ГРЭС-2

МЧС России / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Возгорание на ГРЭС-2 в селе Ильинское на Сахалине удалось ликвидировать, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. По данным «Сахалинэнерго», причиной пожара послужило отключение одного из турбогенераторов станции. В результате ЧП никто не пострадал.

Друзья, сообщаю, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован, — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Пожар охватил ГРЭС-2 на Сахалине утром 30 апреля. К тушению огня были привлечены 14 человек и 5 единиц техники. По данным ГУ МЧС России по региону, из горящего здания самостоятельно сумели выбраться 30 сотрудников.

В настоящее время, несмотря на инцидент, потребители на Сахалине продолжают получать энергоснабжение, заверили в «Сахалинэнерго». По данным компании, на ГРЭС-2 специалисты скоро возобновят работу.

Ранее стало известно, что три человека погибли и девять пострадали при пожаре на фабрике в Стамбуле. Среди пострадавших были и пожарные, отравившиеся дымом.