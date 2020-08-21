На решение экологических проблем в Усолье-Сибирском выделили 434 млн рублей

https://static.news.ru/photo/5a3348fc-e448-11ea-b074-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российское правительство выделило на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды на территории города Усолье-Сибирское 434,8 млн рублей.

Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Средства пойдут на мероприятия по устранению накопленного экологического вреда, в том числе на демонтаж цеха ртутного электролиза на закрытом заводе «Усольехимпром», — говорится в сообщении.

Ликвидаторам последствий предстоит обезопасить пять аварийных ёмкостей, организовать утилизацию отходов и уничтожить первые скважины глубинного захоронения. Кроме того, в 2020 году будут созданы защитные противофильтрационные экраны вдоль берега Ангары, передаёт ТАСС.

Закрывшееся в 2005 году предприятие химической промышленности «Усольехимпром» стало причиной экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает 76,8 тысячи человек. Режим ЧС там действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. Так, на территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения, а также хранятся ёмкости с химическими веществами. Здания, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Владимир Путин распорядился выделить средства для решения экологических проблем в Усолье-Сибирском. Финансирование будет произведено за счёт федерального бюджета. Срок исполнения данного поручения — до 30 сентября 2020 года.