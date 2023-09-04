На Новосибирск обрушился град размером с яйцо

Фото: Zhengbing/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильный град обрушился на Новосибирск вечером в понедельник, 4 сентября. На кадрах непогоды, которые публикует Telegram-канал "Лента дня", видно, что его размеры достигали куриного яйца.

Отмечается, что льдинки побили посевы и машины, а из-за того, что ими засорились ливневые стоки, некоторые улицы оказались затопленными.

По данным РИА Новости, непогода разбушевалась около 19:00 по местному времени (15:00 мск). Сначала начался дождь, который затем сменил град. На автомобилях остались вмятины, на некоторых побиты стекла. Кто-то пытался защитить свое авто одеялами и коврами.

В местных пабликах пишут, что градины сыпались с неба на протяжении получаса. Он закончился так же резко, как начался. Сильнее всего пострадал левый берег: Краснообск, Затулинка, Юго-Западный.

Утром в понедельник, 4 сентября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Краснодарском крае, на территории от Анапы до Сочи, ожидается опасная погода с ливнями, грозами и градом. Такая же ситуация будет складываться в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае, отметил он.

При этом в Новосибирской и Томской областях прогнозировался сильный дождь, гроза и понижение температуры.