На Ленинградской АЭС остановили энергоблок № 4

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Энергоблок № 4 на Ленинградской АЭС-2 остановили из-за отключения выключателя одного из трансформаторов. Причины его отключения устанавливают специалисты.

18 января в 16:14 мск четвёртый энергоблок Ленинградской АЭС остановили из-за отключения выключателя третьего автотрансформатора В-3АТ на ОРУ-750 кВ, через который осуществлялась выдача мощности блока в энергосистему, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Росэнергоатома.

Ленинградская АЭС — самая мощная атомная станция России и крупнейшая электростанция среди всех видов генерации на северо-западе страны. Она обеспечивает около 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 30% всей электроэнергии северо-запада РФ. Энергоблоки № 4, № 5 и опытно-промышленная эксплуатация энергоблока № 6 несут суммарную нагрузку 3135 МВт.

Как писал NEWS.ru, недавно построенный первый энергоблок Белорусской атомной электростанции отключили после срабатывания системы защиты генератора. Причиной срабатывания системы защиты стала опытно-промышленная эксплуатация, в рамках которой специалисты проводят проверку систем оборудования. В районе станции сохраняется нормальный радиационный фон.

Атомная электростанция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт является российско-белорусским проектом. Она возведена неподалёку от города Островец в Гродненской области. В октябре 2020-го состоялся пуск ядерного реактора. Предполагается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, а второй — в мае 2022-го.