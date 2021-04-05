На Курилах началась проверка готовности войск

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В армейском корпусе Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах началась контрольная проверка готовности войск. Проверяется укомплетованность снаряжением и вещевым имуществом, а также исправность стрелкового оружия, средств радиосвязи, переносной учебно-материальной базы и правильность ведения документации.

В ближайшее время военнослужащим армейского корпуса ВВО предстоит сдача нормативов по боевой и физической подготовке. Контрольная проверка в соединениях и воинских частях на Сахалине и Курильских островах продлится до конца текущего месяца, — приводится сообщение пресс-службы ВВО на сайте Минобороны РФ.

Отмечается также, что командиры подразделений и экипажи боевых машин продемонстрировали техническое состояние закреплённого вооружения. Они отчитались об исправности приборов прицеливания и других систем, о наличии уровня и соответствия охлаждающих жидкостей, а также о наличии средств пожаротушения в каждой единице техники.

Как писал NEWS.ru, Черноморский флот России проводит плановую контрольную проверку боеспособности сил у берегов Крыма и Краснодарского края. В рамках учений тактические группы вместе с экипажами кораблей осуществят совместные манёвры с морской и армейской авиацией. Корабельные группы, сухопутные войска, авиация и ПВО отработают наступление и оборону квадрата. Командование оценит организацию и слаженность подразделений, уровень подготовки и дисциплины.