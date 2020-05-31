На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса

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На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два — в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах сообщает «Газета.ру».

Таким образом, в регионе число заболевших увеличилось до 3 824, выздоровели 2 711 пациентов, умерли — 32.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин призвал краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева не спешить с открытием санаториев в регионе и работать вместе с Роспотребнадзором. Кондратьев ещё 12 мая анонсировал открытие первых санаториев с 1 июня — места размещения начали готовиться к возобновлению работы.