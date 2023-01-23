На Кубани уволили учителя, выпоровшего учеников ремнем

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В Краснодарском крае с работы уволили педагога, наказавшего ремнем двух школьников. Инцидент произошел в Усть-Лабинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Завуч уволен. Дети (пострадавшие. — NEWS.ru) на учете не состояли, у них абсолютно нормальные семьи, — рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее в Сети появилось видео, на котором учитель и по совместительству завуч возле школьной доски бьет ремнем двух учеников. При этом каждый мальчик получил по пять ударов. По данным СУ СК по Краснодарскому краю, удары ремнем были нанесены ученикам шестого класса, а поводом для применения силы стало «непослушание детей».

После огласки педагог был отстранен от работы.

Прокуратура организовала проверку всех обстоятельств происшествия. В полиции сообщили, что заявителем выступил представитель управления образования.

Ранее сообщалось, что в городе Кировске Мурманской области пьяные подростки напали на учительницу начальных классов и избили ее. Инцидент произошел на автобусной остановке. Пострадавшая уже подала заявление в полицию, причину конфликта она уточнять не стала.