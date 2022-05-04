Власти Кубани опровергли наличие возбудителей холеры в водоёмах

Фото admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае не выявили ни одного случая заболевания холерой. В результате исследований установлено, что возбудителей холеры в водоёмах региона нет, заявили в пресс-службе краевой администрации. В ведомстве подчеркнули, что основные меры профилактики заболевания — соблюдение правил гигиены, а также безопасного приготовления и хранения пищи. Так местные власти прокомментировали сообщения Telegram-каналов о появлении в водоёмах возбудителей холеры.

На сегодняшний день на Кубани не выявлено ни одного случая заболевания холерой. Санитарно-эпидемиологическая ситуация по кишечной инфекции по краю среднестатистическая. По результатам исследований возбудителей холеры в воде не выявлено, — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что перед наступлением лета на территории региона принимаются все необходимые меры для исключения случаев завоза острой кишечной инфекции и холеры.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков рассказал, что необходимо пить только кипячёную воду и не купаться в открытых водоёмах, чтобы избежать риска заражения холерой. Он отметил, что в биологических лабораториях на Украине были найдены возбудители этого заболевания.