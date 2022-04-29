Вирусолог рассказал, как защититься от холеры Вирусолог Чумаков посоветовал не пить сырую воду в целях профилактики холеры

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В целях профилактической защиты от холеры россиянам нужно пить только кипячёную воду и по возможности не купаться в открытых водоёмах, заявил вирусолог Пётр Чумаков. Он напомнил, что в биологических лабораториях на Украине были найдены возбудители этого заболевания, пишет «Радио 1».

Нельзя пить сырую воду ни из водоёмов, ни из-под крана, только кипячёную, особенно на юге России. Потому что в водопровод вполне может попасть не очень хорошо обработанная вода из водоёмов. Хотя холерный вибрион чувствительный к хлорке, но технология обработки может быть нарушена. И не купаться в речках, — посоветовал Чумаков.

Он предположил, что санитарные службы будут контролировать ситуацию, но всё-таки порекомендовал россиянам воздержаться от купания в открытых водоёмах на время спецоперации на Украине. Чумаков напомнил, что холера распространяется водным путём через места, куда с фекалиями может попадать холерный вибрион.

Ранее инфекционист Николай Малышев заявил, что в современном мире холеру легко можно вылечить, если вовремя обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Он уточнил, что к основным симптомам этого заболевания относится рвота и сильная диарея.