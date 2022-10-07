На капремонт домов в Новосибирске власти выделили 12 млрд рублей

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

На капремонт домов в Новосибирске в ближайшие три года потратят около 12 млрд рублей, сообщает «Сиб.фм». Уже в следующем году планируется отремонтировать 600 зданий, заявил начальник Управления жилищной политики Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Юрченко. По его словам, капремонт охватит в общей сложности 2,5 тысячи зданий региона.

Оригинальная программа капремонта утверждена с 2014 года. В этом году отремонтировано порядка 600 домов, в следующем и через год будет ремонтироваться то же количество. Мы переходим от двух-трехэтажных домов к пятиэтажкам, происходит удорожание материалов, поэтому стоимость программы на следующие три года составляет порядка 12 млрд рублей, — сообщил Юрченко.

Некоммерческое партнерство «ЖКХ Контроль» ранее обратилось в Госдуму с предложением включить окна в многоквартирных домах в общедомовое имущество, что позволит внести в перечень работ по капремонту их замену. Представитель организации Андрей Пинчуков пояснил, что окна по статье 36 ЖК РФ можно отнести к общедомовому имуществу. Однако постановление правительства № 491 от 13 августа 2006 года не позволило внести их в этот перечень и, соответственно, в программу капремонта. При этом собственники квартир, откладывая работы по замене окон, влияют на общую влажность в доме, а постоянный сквозняк увеличивает потребление тепла, уверен Пинчуков.