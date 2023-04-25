На берегу Байкала загорелась туристическая база

Фото: 38.mchs.gov.ru

Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области сообщила, что на туристической базе на берегу озера Байкал произошел пожар. В ведомстве уточнили, что огонь вспыхнул в деревне Куркут. По словам представителей МЧС, к моменту прибытия пожарных горели три деревянные постройки, которые использовались для летнего проживания. Отмечается, что из-за плотной постройки огонь быстро охватил все три строения.

Из-за позднего обнаружения пожара и плотной застройки огонь быстро охватил все три здания, существовала угроза рядом стоящим строениям. Огнеборцам удалось спасти более 10 гостевых домиков, расположенных рядом, — сообщила пресс-служба.

По информации ведомства, в результате пожара никто не пострадал. К тушению были привлечены пять пожарных расчетов.

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