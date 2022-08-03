Мужчины с битами избили подростков в Нижегородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сергаче Нижегородской области группа мужчин с битами напала на подростков и серьезно избила их, передает newsnn.ru. Позднее в полиции нападавшие объяснили свои действия тем, что хотели проучить подростков, поскольку те избивали случайных прохожих и хамили старшим.

Издание сообщает, что нападавшие, их было семеро, накинулись на подростков, когда те сидели в беседке. Мужчины наносили удары по рукам и голове. Один из потерпевших сумел связаться с родителями по телефону и рассказал о нападении. Позднее на помощь пришли родственники подростков, но мужчины избили и их.

Потерпевшие не согласились с обвинениями нападавшим, когда те заявили о нападении подростков на случайных прохожих и хамском поведении по отношению к старшим.

Отмечается, что в драке получили ранения три человека в возрасте от 14 до 16 лет. Правоохранительные органы Нижегородской области начали проверку по данному инциденту.

В конце мая трое мужчин до смерти избили 13-летнего мальчика в трамвае Ульяновска. Подросток вступил в конфликт с пенсионером, другие взрослые начали его избивать. В результате мальчик потерял сознание, его друзья кричали, кондуктор плакала, а одна свидетельница побежала в больницу.