Мужчина в пылу ссоры с женой выбросил из окна лабрадора вместе с вещами До трех лет тюрьмы грозит кемеровчанину, который выбросил лабрадора из окна

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Кемерово предстанет перед судом за жесткое обращение с животным, сообщила пресс-служба полиции Кузбасса. По данным ведомства, мужчина поссорился с женой и стал выкидывать из окна третьего этажа вещи, а вместе с ними и домашнего питомца. Лабрадор получил множественные ушибы и переломы, теперь его хозяину грозит до трех лет лишения свободы.

Дознанием установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с супругой и начал выкидывать вещи из окна квартиры, а после сбросил и лабрадора. Животное было доставлено в ветеринарную клинику, где ему диагностированы ушибы и переломы, в дальнейшем проведена операция, — сказали в полиции.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело 39-летнего кемеровчанина передали на рассмотрение в Ленинский районный суд города.

Ранее автомобилист в Башкирии несколько раз переехал дворовую собаку. Жестокий инцидент попал на видео и быстро разлетелся в Сети. Произошедшее привлекло внимание депутата Госдумы Владимира Бурматова. Он считает, что действия водителя можно квалифицировать как ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье).

По словам депутата, то, что запечатлела уличная камера наблюдения, нельзя списать на случайность или неосторожность при управлении автомобилем. Он убежден, что человек в здравом уме не станет несколько раз переезжать животное на машине с целью его убить.